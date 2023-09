Apple, TikTok i Facebook. Pod drobnohledem EK bude šest IT gigantů

Firmy mají nyní šest měsíců na to, aby ve svých službách všechny požadavky EK zohlednily.

V konečném důsledku by pro běžné uživatele mělo být daleko snadnější například se z jednotlivých služeb odhlásit. DMA by mělo také pomoci menším podnikům a start-upům, aby se po boku velkých internetových gigantů snáze rozvíjely.

Některé z povinností však začnou platit ihned poté, co byl seznam zveřejněn. Firmy například nyní mají povinnost informovat Komisi s předstihem o každém zamýšleném spojení.

Pokud budou podniky ze seznamu DMA porušovat, hrozí jim drakonické pokuty, a to až do výše 10 % celkového celosvětového obratu společnosti. V případě opakovaného porušení to může být dokonce až 20 %.