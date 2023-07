Musk se vrhá do dalšího byznysu, buduje vlastní umělou inteligenci

Musk v minulosti prohlásil již několikrát, že chce začít pracovat na vlastní umělé inteligenci, která by konkurovala fenoménu ChatGPT od startupu OpenAI. Reálné kroky ale podnikl až nyní.

Tým xAI tvoří podle oficiálních webových stránek 12 lidí včetně Muska. Patří do něj například Igor Babuschkin, bývalý inženýr společnosti DeepMind, Tony Wu a Christian Szegedy, kteří pracovali v Googlu, a Greg Yang, který působil v Microsoftu.

Announcing formation of @xAI to understand reality

Na webových stránkách projektu Musk slibuje, že bližší informace se uživatelé dozví co nevidět. Už v pátek se totiž budou moci prostřednictvím služby Twitter Spaces seznámit s týmem nového startupu a pokládat celému týmu jakékoliv otázky.

Vývojáři by podle signatářů výzvy měli pauzu využít „ke společné práci na bezpečnostních pravidlech a k usilovné spolupráci se zákonodárci na regulaci odvětví AI“.

Navzdory kritice ale tehdy připustil, že chce sám vtrhnout na trh s umělou inteligencí. „Začnu s něčím, čemu říkám TruthGPT. Je to umělá inteligence hledající maximální pravdu, která se snaží pochopit povahu vesmíru,“ neskrýval tehdy své nadšení Musk v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem z Fox News.

„Myslím si, že tohle by mohla být nejlepší cesta k bezpečí. Myslím to tak, že v případě AI starající se o pochopení vesmíru je nepravděpodobné, že by zničila lidi, protože jsme zajímavou součástí vesmíru,“ doplnil.