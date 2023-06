AI představuje riziko pro lidská práva, na prevenci pracují Češi

Výzkumníci chtějí identifikovat příčiny rizika porušení lidských práv ve všech fázích životního cyklu AI. Výstupem projektu bude kromě vyhodnocení sada doporučení, jak AI technologie vyvíjet, používat a regulovat tak, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. Zároveň zkoumají i možnosti dalšího nasazení AI tam, kde by automatizace mohla pomoci lidská práva chránit.

„Například nereprezentativní vstupní data a jejich nevyvážené zpracování může do AI technologie vnést tzv. algoritmickou předpojatost neboli diskriminační bias. To se může projevit například ve výběrovém řízení do zaměstnání, policejním dohledu založeném na mechanismu rozpoznávání obličejů nebo při hodnocení úvěruschopnosti jednotlivců v bankovnictví,“ upozornila.