Musk i Wozniak. IT celebrity volají po zastavení vývoje umělé inteligence

„Toto přerušení by mělo být veřejné a ověřitelné… Nelze-li jej učinit rychle, měly by zakročit vlády a ustanovit moratorium,“ uvádějí signatáři petice publikované neziskovou organizací Future of Life Institute. Kromě Muska, který patří mezi sponzory OpenAI, jsou mezi nimi spoluzakladatel firmy Apple Steve Wozniak, šéf společnosti Stability AI Emad Mostaque, filozof Yuval Noah Harari či profesoři ze severoamerických i jiných univerzit.