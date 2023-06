Seznamte se s Hacsiko. Expres FM nasazuje do živého vysílání umělou inteligenci

Důvěryhodnost zdrojů zaručuje výběr obsahů výhradně z obsahových služeb Seznam.cz ( Seznam Zprávy , Proženy.cz , Garáž.cz či Expresfm.cz ). Vygenerované scénáře následně kontroluje dramaturg rádia, který finální vstupy zadá do generátoru syntetického hlasu.

Vytvořený audio výstup opět zkontroluje, až poté smí moderátorka Hacsiko do vysílání. Celý vstup má ve vysílání svůj specifický zvukový podkres, Hacsiko mluví do intra hudebních skladeb tak, jako to dělají klasičtí moderátoři Expres FM.