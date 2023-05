Číňané rozpoutali v Montaně právní bitvu. Kvůli zákazu TikToku

Zákaz TikToku kvůli obavám z úniku dat vydala už téměř polovina z 50 amerických států. Prakticky ve všech se to ale týká pouze používání čínské aplikace na zařízeních vlastněných vládou.

Montana šla ještě dál, zákaz vydala pro všechny uživatele, což minulou středu stvrdil svým podpisem tamní guvernér Greg Gianforte. Omezení používání TikToku by ve státě, který má 1,1 milionu obyvatel, mělo platit od příštího roku.

Nová legislativa explicitně zakazuje stahování aplikace TikTok v Montaně a bude pokutovat jakékoliv obchody s aplikacemi nebo samotný TikTok, pokud by ji nabízely v tomto státě. Výše pokuty byla stanovena na 10 000 dolarů (218 000 Kč) denně za každý případ, kdy by subjekt nabídl uživatelům přístup k této aplikaci, informovala agentura Reuters .

Právě to ale nechce společnost ByteDance dopustit. „Tato legislativa je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který zaručuje svobodu projevu,“ stojí v prohlášení společnosti ByteDance, která tento týden představila plán „na ochranu amerických uživatelů“.

Zástupci čínské společnosti opětovně zdůraznili, že data z TikToku nebyla nikdy sdílena s čínskou vládou, na čemž se nic nezmění ani v budoucnu. Právě to je hlavní důvod, proč řada států začala úředníkům používání TikToku zakazovat. Poukazují přitom na zákony, podle nichž musí čínské firmy sdílet data s vládou pro účely, které vláda označí za klíčové pro národní bezpečnost.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti v Montaně Emily Flowerová podle listu The New York Times pouze stoicky reagovala, že „resort žalobu očekával a je připraven jí čelit“.

Právě to, jak soud ve městě Missoula rozhodne, bude pro budoucnost TikToku v USA klíčové. Pokud by totiž společnost ByteDance spor prohrála, riskovala by podobné zákazy i v dalších amerických státech, kde jsou nyní v používání aplikace omezováni v podstatě jen státní zaměstnanci.