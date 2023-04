TikTok přestal používat každý desátý Čech

Češi se bojí o soukromí, proto se každý desátý rozhodl přestat používat čínskou aplikaci TikTok. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury NMS Market Research. Zajímavým zjištěním bylo, že mezi lidmi ve věkové skupině 18 až 24 let tak učinilo až 17 procent respondentů. Přesto aplikaci stále používá 11 procent obyvatel Česka, většinou jsou to mladí jedinci.

Foto: Michael Dwyer, ČTK/AP Logo společnosti Tik Tok