Spor o data dětí je v USA u konce. Microsoft zaplatí pokutu 442 milionů

V USA platí zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA). Ten vyžaduje, aby on-line služby a webové stránky určené pro děti mladší 13 let informovaly rodiče o shromažďování jejich osobních údajů. Před získáním a využíváním jakýchkoli osobních údajů dětí musejí mít tyto služby ověřitelný souhlas rodičů.

Microsoft měl zákon COPPA porušit tak, že shromažďoval osobní údaje dětí, které se registrovaly do herního systému Xbox, aniž by o tom byli jejich rodiče informováni nebo dali souhlas. A to minimálně v letech 2015 až 2020.