Microsoft vytáhl eso z rukávu. Takhle chce docílit největší herní koupě

Služba GeForce Now funguje na klasických počítačích s Windows, macOS či ChromeOS, ale také na chytrých telefonech a dalších zařízeních. Nvidia nabízí v rámci této platformy možnost hrát moderní tituly i na pomalejších strojích, kterým by jinak výkon na pokročilou 3D grafiku nestačil.

Pokud se lidé smíří s časovým limitem a dalšími omezeními, je možné hrát klidně i zadarmo. Lepšího rozlišení, věrnějších detailů a prodloužené herní relace ale lidé dosáhnou až s placeným tarifem, jehož ceny se pohybují v řádu nižších stokorun měsíčně.

„Xbox je i nadále odhodlán poskytovat lidem větší výběr a hledat způsoby, jak rozšířit způsob, jakým lidé hrají. Toto partnerství pomůže rozšířit katalog titulů společnosti Nvidia o hry jako Call of Duty a zároveň poskytne vývojářům více způsobů, jak nabízet streamované hry,“ uvedl v blogovém zápisu k novému partnerství generální ředitel herní divize Microsoftu Phil Spencer.

Microsoft má problém. Britové hází do největší herní koupě vidle Hry a herní systémy

Navázání partnerství si pochvaluje také Nvidia, která je mimochodem největším výrobcem grafických čipů na světě. „Kombinace velmi bohatého katalogu her pro Xbox s výkonnými možnostmi streamování GeForce Now posune cloudové hraní do mainstreamové nabídky,“ předpověděl Jeff Fisher, senior viceprezident pro GeForce ve společnosti Nvidia.

„Díky partnerství budou nyní ty nejoblíbenější tituly dostupné v naší službě pouhým kliknutím, zahrát si je budou moci miliony dalších lidí i bez Xboxu,“ doplnil Fisher.

Světová jednička

Společnost Microsoft zkraje loňského roku oznámila, že za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,67 bilionu Kč) koupí studio Activision Blizzard, které stojí za hity Call of Duty nebo Candy Crush. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se měl Microsoft proměnit v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadí se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.

Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.

Microsoft plánoval dokončit akvizici během tohoto finančního roku, který skončí 30. června 2023. Zda se tento termín kvůli vyšetřování posune, není zatím jasné.

Úřady jsou proti

Největší herní koupě se ale možná vůbec neuskuteční. Britský antimonopolní úřad (CMA) po hloubkovém vyšetřování totiž dospěl k závěru, že spojení obou společností může narušit hospodářskou soutěž.

Britský regulátor uvedl, že spojení Microsoftu a herního studia Activision Blizzard by mohlo oslabit „důležitou rivalitu mezi konzolemi Xbox a PlayStation“. Konečnou zprávu mají sice úředníci zveřejnit až 26. dubna, už nyní je ale jasné, že obchod hladce neproběhne.

Na konci loňského roku navíc americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu, jejímž prostřednictvím chce také převzetí herního studia zablokovat. FTC přitom uvádí prakticky stejné důvody jako CMA, tedy že transakce by mohla poškodit hospodářskou soutěž.

Pracovníci amerického úřadu přitom argumentují tím, že americký softwarový gigant již v minulosti „koupil cenný herní obsah a využil toho k potlačení konkurence ostatních konzolí“. Úřad se obává především toho, že Microsoft by mohl zvýhodňovat svůj operační systém Windows a herní konzole Xbox tím, že by konkurenci upřel přístup k populárním hrám firmy Activision Blizzard.

Jsme odhodlaní zpřístupnit tu samou hru v ten samý den na konzolích Xbox i na konzolích PlayStation od Sony. místopředseda správní rady Microsoftu Brad Smith

„Znepokojuje nás, že Microsoft by mohl využít kontroly nad populárními hrami, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft, k poškození konkurence,“ uvedla Sorcha O’Carrollová, která má v CMA na starosti firemní fúze.

Místopředseda správní rady Microsoftu Brad Smith již dříve prohlásil, že zmiňované obavy nejsou namístě a společnost je připravena celou situaci v případě FTC řešit před soudem. „Zástupci společnosti Sony, která je lídrem v odvětví, tvrdí, že jsou znepokojeni kvůli Call of Duty. My ale říkáme, že jsme odhodlaní zpřístupnit tu samou hru v ten samý den na konzolích Xbox i na konzolích PlayStation od Sony,“ dodal.