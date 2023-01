Xbox si zatím cenu drží, PlayStation vyjde dráž

· Favorit prezidentských voleb generál Petr Pavel řekl, že pokud by vyhrál volby, rád by jako prezident využil účetní expertizu své soupeřky Danuše Nerudové. Řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nerudová reagovala slovy, že na podobné ponižování od můžu... Celý článek