Česko selhává v ochraně dětí na internetu, varovala zmocněnkyně pro lidská práva

Prevence by podle ní měla být součástí vzdělávání, chce jednat o jejím zařazení do rámcových vzdělávacích programů na všech stupních vzdělávání už od mateřských škol.

Právě jeho možné narušení, pokud bude přijata regulace navrhovaná Evropskou komisí, kritizuje europoslanec Marcel Kolaja (Piráti). Poskytovatelé internetových služeb by podle něj dostali povinnost prohledávat pomocí algoritmů veškerou on-line komunikaci včetně šifrované. Náklady na takové opatření odhaduje na 27,5 milionu eur (asi 651,5 milionu korun).

Veronika Andrtová z Dětského krizového centra řekla, že společnost v ochraně dětí zaspala, protože jejich život se v současné době odehrává v on-line prostoru. Platí to přitom také o dětech, které chodí na základní školu.

Internet se stal pro většinu dětí naprostou samozřejmostí. I když se to nemusí na první pohled zdát, právě mobily a tablety s připojením na internet dávají dětem daleko větší soukromí, než jaké by měly například na domácím počítači, který je sdílený celou rodinou. A právě to může představovat velké riziko.