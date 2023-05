Zákazy se množí. Školám v USA dochází trpělivost s mobily dětí

Zároveň učitelé po návratu studentů do školních lavic zjišťovali, že děti během hodin ještě více používají telefony k prohlížení obsahu na sociálních sítích nebo ke komunikaci. Zejména sociální sítě přitom školy vnímají nejen jako prvek odvádějící pozornost od učení, ale také jako nežádoucí fenomén z hlediska duševního zdraví žáků. Školské sítě dokonce začaly v této souvislosti vznášet žaloby proti technologickým společnostem.

„Nechceme nikomu brát jejich svobody, ale musíme mít ve třídě plnou pozornost,“ řekla šéfka jistého okrsku v Pensylvánii Nancy Hinesová. Její tým nejdříve loni zavedl zákaz telefonů na druhém stupni základních škol, letos systém rozšířil na střední školy. Zde studenti každé ráno odkládají mobily do uzamykatelných pouzder, která jsou jim odemykána při odchodu domů.

Mnohé studenty pochopitelně takovéto praktiky netěší, píše WP, zatímco kritika zaznívá i od některých rodičů, kteří trvají na tom, že děti telefony potřebují pro krizové případy. „Dodržuje se to stoprocentně? Ne,“ komentovala zavádění restrikcí Hinesová. „Ale většina našich učitelů by řekla, že je to (takto) o hodně lepší,“ uvedla.