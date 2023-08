Microsoft dělá ústupky, aby mohl dokončit největší herní obchod

V rámci ústupků by měl Activision Blizzard prodat svá streamovací práva mimo Evropu konkurenční společnosti Ubisoft Entertainment. Tato strategická změna by podle agentury Reuters mohla úřady obměkčit natolik, že na akvizici v celkové hodnotě 69 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) opravdu kývnou.

Práva by totiž měla platit pro veškeré stávající a budoucí hry vydané během následujících 15 let, a to ve verzích pro klasické počítače i herní konzole.

Největší herní obchod stále neuzavřen. Regulátoři hází Microsoftu klacky pod nohy

Pracovníci CMA už nyní naznačili, že tyto ústupky nebudou dostatečné. „Podmínky transakce totiž umožní firmě Ubisoft komerčně tato práva nabídnout jiným poskytovatelům videoherních služeb umístěných na cloudu, a to včetně samotného Microsoftu,“ stojí v prohlášení britského regulačního úřadu.

V praxi by to znamenalo, že prodejem práv by se postavení Microsoftu nijak nezměnilo, protože by měl ke všem titulům stále přístup. Definitivní rozhodnutí nicméně úřad vynese až později.

Ústupků bylo více

Podle dřívějšího zamítavého rozhodnutí CMA by dohoda mezi společností Microsoft a herním studiem Activision Blizzard mohla „změnit budoucnost rychle rostoucího trhu cloudových her, což povede k omezení inovací a menšímu výběru pro britské hráče v příštích letech“. A proto úředníci obchod zablokovali.

Nepomohlo ani to, že Microsoft uzavřel licenční smlouvy o poskytování her s dalšími společnostmi – například se společností Nvidia, ukrajinskou firmou Boosteroid či japonskou společností Ubitus. Právě díky tomu požehnala celou transakci Evropská komise.

Pokud by americkému softwarovému gigantu regulační úřad nakonec ustoupil, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.

Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.

Upoutávka na hru Call of Duty: Black Ops - Cold WarVideo: Activision/Treyarch, Raven Software, Beenox