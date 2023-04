Miliardový obchod zablokován. Britové si nepřejí spojení Microsoftu a Activision Blizzardu

Úřad se obává především toho, že Microsoft by mohl zvýhodňovat svůj operační systém Windows a herní konzole Xbox tím, že by konkurenci upřel přístup k populárním hrám firmy Activision Blizzard.

„Znepokojuje nás, že Microsoft by mohl využít kontroly nad populárními hrami, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft, k poškození konkurence,“ uvedla již dříve Sorcha O’Carrollová, která má v CMA na starosti firemní fúze.

Lidé z Microsoftu se snažili sice tyto obavy v uplynulých měsících rozptýlit, ale podle středečního rozhodnutí CMA to bylo stejně k ničemu. „Microsoft má silnou pozici v cloudových herních službách a důkazy, které má CMA k dispozici ukázaly, že by Microsoft považoval za komerčně velmi výhodné, pokud by hry od Activision Blizzardu byly exkluzivně určeny pro jeho vlastní cloudovou platformu,“ stojí v prohlášení úřadu.

„Microsoft má kontrolu nad 60 až 70 procenty světového trhu cloudových herních služeb a získání kontroly nad klíčovými tituly od Activision Blizzardu by poskytlo firmě významnou konkurenční výhodu,“ stojí v rozhodnutí CMA.

Úředníci konstatovali, že prošli tři miliony dokumentů od obou společností a vyřídili více než 2100 e-mailů od veřejnosti, které kvůli plánované akvizici obdrželi.

Americký softwarový gigant bezprostředně po zveřejnění závěrečné zprávy CMA uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. „Akvizici rozhodně nevzdáváme. Proti rozhodnutí se odvoláme,“ uvedl místopředseda správní rady Microsoftu Brad Smith v prohlášení pro server The Verge.

„Již jsme podepsali smlouvy o zpřístupnění populárních her od Activision Blizzardu na dalších 150 milionech zařízení a nadále jsme odhodláni tyto smlouvy rozšiřovat. Zklamalo nás, že po dlouhých úvahách se zdá, že toto rozhodnutí odráží chybné chápání tohoto trhu a toho, jak příslušná cloudová technologie skutečně funguje,“ konstatoval Smith.

„Zástupci společnosti Sony, která je lídrem v odvětví, tvrdí, že jsou znepokojeni kvůli Call of Duty. My ale říkáme, že jsme odhodlaní zpřístupnit tu samou hru v ten samý den na konzolích Xbox i na konzolích PlayStation od Sony,“ dodal.

Spojení obou společností řeší také americká Federální obchodní komise (FTC), která proti plánovanému spojení rovnou podala žalobu. Jejím cílem je rovněž spojení obou podniků zablokovat.

Nejde jen o Call of Duty

Microsoft plánoval dokončit akvizici během tohoto finančního roku, který skončí 30. června 2023. Zda se tento termín kvůli vyšetřování neposune, není zatím jasné. Pokud by ale americkému softwarovému gigantu úřady nakonec ustoupily, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher.

Po úspěšném dokončení celého obchodu by se měl Microsoft proměnit v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy, co se tržeb týče. Zařadí se tak těsně za společnosti Tencent a Sony. Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.