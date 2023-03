Microsoft nechce o Acitivison přijít, Evropské komisi nabídl ústupky

Evropská komise, která funguje v podstatě jako unijní antimonopolní úřad, se k nové nabídce Microsoftu zatím nevyjádřila. To ale není nijak překvapivé, neboť pracovníci EK nekomentují šetření v jeho průběhu.

V souladu s politikou EK je ale zřejmé, že s dokumentací tohoto případu nyní seznámí konkurenty a vyzve je, aby poskytli zpětnou vazbu. Až poté padne závěrečné rozhodnutí, stát by se tak mělo do 22. května.

Místopředseda správní rady Microsoftu Brad Smith v souvislosti s novými ústupky zdůraznil, že jeho podnik je připraven poskytnout konkurentům licenční smlouvy. To by mělo zmírnit obavy z narušení hospodářské soutěže.

„Za naším slibem – přinést Call of Duty více hráčům na více přístrojích – si stojíme. Už nyní jsme takové smlouvy uzavřeli se společnostmi Nintendo, Nvidia, ale například i Boosteroid či Ubitus,“ doplnil mluvčí Microsoftu.

Po úspěšném dokončení celého obchodu by se měl Microsoft proměnit v třetí největší herní firmu na světě

Společnost Microsoft zkraje loňského roku oznámila, že za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,67 bilionu Kč) koupí studio Activision Blizzard, které stojí za hity Call of Duty nebo Candy Crush. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se měl Microsoft proměnit v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadí se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.