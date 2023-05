Evropská komise dala Microsoftu zelenou, díky ústupkům smí koupit Activision Blizzard

Microsoft plánoval dokončit akvizici během tohoto finančního roku, který skončí 30. června 2023. Zda se tento termín kvůli vyšetřování neposune, není zatím jasné. Pokud by ale americkému softwarovému gigantu úřady nakonec ustoupily, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher.

Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony. Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.