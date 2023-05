Češi tráví na sociálních sítích méně času. Nejpopulárnější je Facebook a YouTube

Průměrný Čech stráví na sociálních sítích téměř dvě a půl hodiny každý den, konkrétně je to 147 minut. I když se to může zdát jako vysoké číslo, ve skutečnosti je to o 17 minut nižší hodnota než v loňském roce. Vyplývá to z nedávného průzkumu AMI Digital Indexu, který pravidelně mapuje návyky Čechů na internetu. Stojí za ním agentury AMI Digital a STEM/MARK.

Foto: Lucy Nicholson, Reuters Ilustrační foto.