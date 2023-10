Louis Pasteur: Nebyl lékař, očkováním ale porazil vzteklinu i další nakažlivé nemoci

O padesát let později, kdy už se stal známým, pronesla jedna z bývalých sousedek z Arbois s nostalgií: „To je všechno hezké - ale takový geniální malíř, a on se dá na chemii!“ V roce 1838 navštěvoval Louis gymnázium v Arbois a maturoval na gymnáziu ve vedlejším Besanonu v roce 1840.

Marie mladého chemika úplně pobláznila. Už za čtrnáct dní požádal manžele Laurentovy o její ruku. Písemně. Byl skromný a mezi jiným napsal: „Jediné, oč prosím, je, aby se slečna Marie neukvapovala a nedala se odradit dojmem, který jsem asi udělal. Není na mně nic, co by se mohlo líbit. Ale vzpomínám si, že lidé, kteří mě blíže poznali, mě zpravidla měli rádi.“

Podle Pasteura tak znamenal pojem hniloba totéž co kvašení, a kvašení bylo projevem života. Kvasí jen to, v čem jsou živé organismy, kvasinky. Nato Pasteur Bigovi doporučil, aby dbal na čistotu v kádích, protože tak budou mít kvasinky možnost dobře se rozvíjet. Objev měl významné důsledky.

Odborné časopisy rozšířily Pasteurův objev do celého světa. A tehdy vstoupil do oblasti medicíny skotský lékař Lister. Právě on prohlásil, že hnisání způsobují mikroorganismy a stal se zakladatelem antiseptické chirurgie, která je hubila.

V roce 1857 se Pasteur přestěhoval do Paříže. A dostal úkol od francouzského ministerstva válečného námořnictva - námořníci na lodích pili víno, to ale během několika dní zkyslo. Nemohl by pan profesor něco vymyslet? Pasteur sám ani nepil, ani nekouřil, ale s chutí se dal do bádání.