Očkování někteří praktici odmítají

Dřívější očkovací centrum už nefunguje, nejbližší a jediné v kraji je v Ústí nad Labem. Do města vzdáleného asi 45 kilometrů by ji musel zavést někdo z rodiny a vzít si v práci volno. Situaci se proto snaží vyřešit sama. „Zkusila jsem ještě doma zavolat namátkou dva praktické lékaře v Mostě, také neočkují,“ dodala.

„O očkování mám zájem a dopadne to tak, že buď požádám o pomoc syna, aby mě dovezl do Ústí nad Labem, nebo požádám bratra. Jeho lékařka v Teplicích na covid očkuje, tak zda by mě také naočkovala,“ přiblížila těžkosti s hledáním místa, kde by ji naočkovali.