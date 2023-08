Přinutit světlo kreslit aneb Zrození fotografie

„Ode dneška je malířství mrtvé,“ zvolal prý francouzský malíř Hippolyte Delaroche, když poprvé uviděl daguerrotypii. Její základ vytvořil Francouz Joseph Nicéphore Niepce (1765–1833), penzionovaný důstojník, už v roce 1826, kdy pořídil snímek toho, co viděl z okna své pracovny. Dokázal tak pomocí světla obtisknout do citlivé desky celý vnější svět. V téže době experimentoval s nejrůznějšími materiály i Daguerre.

Ve stejném čase se objevil i jiný vynálezce fotografie ve Velké Británii – člen parlamentu a vědec Henry Fox Talbot. Hodlal přinutit světlo kreslit a také se mu to zdařilo. Ustaloval své obrázky solným roztokem a vytvořil metodu, která se stala základem dnešního systému negativ–pozitiv. Navíc mohl na rozdíl od Daguerra vyrobit libovolné množství obtahů. Fotografie vykročila do světa.

„Na kulatém stolku v parádním pokoji každé nóbl pražské domácnosti leželo krásně vázané album. Bylo plné fotografií členů rodiny, příbuzných, přátel, známých i lidí, kteří se životem rodiny jen mihli a od kterých přece jen byla vyžádána fotografie, aby se album co nejdříve zaplnilo. Nad alby zasedaly paničky a obracejíce listy vyprávěly o osudech všech, kteří tu byli zobrazeni, i to, co se o nich povídá,“ vzpomínal pamětník na to, jak intimní rodinnou součástí se fotografie staly.