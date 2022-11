Stavební materiály už tolik nezdražují

Vyplývá to z přehledu od roku 2020, který pro Právo připravily stavebniny Pro-Doma. Například tvárnice Porotherm 30 Profi (300×247×249 mm) stála s DPH v zaokrouhlených cenách před dvěma lety 84 Kč, loni 92 korun a letos již 127 korun za kus. Ytong tvárnice 30 (599×249×300 mm) zdražovala ze 197 Kč na loňských 213 Kč a letošních 257 Kč.

Ani tolik sledované OSB desky, u nich byl obrovský vzestup ceny a pak značný pokles, se nevrátily na hladinu před dvěma lety, kdy typ deska s pero drážkou (2500×625×18 m m) vycházela v Pro-Doma na 311 korun, v roce 2021 vyletěla na 750 korun/ks a v některých stavebninách, jako například Rokal, v jeden moment až na 900 Kč/ks, je dnes za 432 Kč/ks. V procentuálních srovnáních to pak vychází, že v období 2020/21 to byl skok v ceně o více než 140 procent, pak došlo ke zlevnění o více než 42 procent, ale letošek vychází v porovnání s úrovní před dvěma lety stejně o 39 procent více.

Pohled do cenových indexů společnosti ÚRS, která se zabývá rozpočtováním staveb, ukazuje, že od letošního června dochází u cen většiny stavebních materiálů ke stabilizaci; křivky mají mírně klesající tendenci, ale k lednu 2021, který je zde brán jako výchozí, se zdaleka nepřibližují.

Podíváme-li se na konkrétní příklad v přehledu Pro-Doma, tak šestimilimetrová ocelová síť do betonu (tzv. kari síť) KH 30, 2×3 m s okem 100×100 mm zde před dvěma lety stála 865 korun, v roce 2021 zdražila na 1307 Kč/ks a letos se cena pohybuje kolem 1350 Kč.

Relativně jeden z nejmenších růstů cen je vidět u betonové střešní tašky Bramac Classic Protect Plus z padesátikoruny za kus před dvěma lety na loňských 52 korun až letošních 57 korun.

Zahradní obrubník (500× 200×50 m m) stál před dvěma lety 48 korun kus, nyní 57 korun, lepidlo Mamut 290 ml bývalo v roce 2020 za 206 korun, dnes je to přes 231 korun.

A v pohledu ještě více dozadu? Balkonový profil-tažený hliník Weber stál v březnu 2018 zhruba 630 korun kus, aktuálně je na 967 korunách. A to prodávající ještě uvádí, že je na něm 25% sleva.

Materiály i na individuální stavby jsou nyní relativně dostupné. „Cihly jsou bez problému, není žádné omezení. Aktuálně jsou termíny dodání do dvou týdnů. U tvárnic se už neberou objednávky s termínem do konce roku. U stavební chemie, betonových výrobků, malty a lepidla, OSB desek a dřeva není žádné omezení sortimentu, termíny dodání jsou do sedmi dnů,“ sdělil Právu šéf Pro-Doma Petr Vaněrka.