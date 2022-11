Nové byty zlevní, až se sníží náklady

Pod jeho taktovkou má zhruba do konce roku 2028 vyrůst v areálu bývalé pražské ČKD neboli takzvané Kolbenky tisíc bytů.

V areálu v Praze 9 se už dlouho mohutně bourá a staví. Působí zde nejen Skanska, ale také developeři YIT, Central Group, Vivus, Finep. Jak to tam máte rozpracované konkrétně vy?

Prvních 132 bytových jednotek v projektu čtvrť Emila Kolbena bylo kupujícím předáno před dvěma roky. Dalších 131 bytů je letos hotových. Současně zahajujeme fázi „Alfréd“ se 179 byty, kde poprvé zajistíme i připojení k fotovoltaice. Koncem roku 2030 by měl být tento vícefázový projekt dokončen. Jednotlivé bytové domy jsou pojmenovány po členech rodiny Emila Kolbena a v páté etapě pak plánujeme využít i jména jeho významných spolupracovníků. Jeho životní vášeň pro elektrotechniku propisujeme do venkovních a vnitřních prostor prostřednictvím designových prvků odkazující ch na obor, jako je grafické značení vnitřních garážových stání (připomíná elektrotechnické značení spojů – pozn. red.), naučné stezky či umělecky ztvárněné sloupy Emila Kolbena. Odkazují na industriální minulost lokality.

V jedné z prvních fází projektu jsme v areálu objevili podzemní tunely a bunkry. Neexistovaly k nim žádné plány. Zjistilo se to v okamžiku, kdy jsme začali lít beton do základových pilotů a mizel kubík betonu za kubíkem. Za pomoci specializované firmy jsme podzemní prostory a štoly prozkoumali a poté jsme je zavezli inertním materiálem. Po akvizici pozemků bývalé ČKD, od roku 2018, se zde likvidují staré ekologické zátěže. Máme téměř dokončenou kompletní sanaci pozemků a stavebních konstrukcí od olejů a ropných látek, nyní zde probíhá dočištění podzemní vody. Sanace by měla být hotová kolem roku 2025. Náklady se pohybují v desítkách milionů korun.