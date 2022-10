Nájemné zdražuje vysoká poptávka

První zájemce se pronajímateli, poté co zveřejní nabídku na Bezrealitky.cz, v průměru ozve do dvaceti, třiceti minut.

Lidé hledající nájem by se měli připravit i na to, že většinou musí zaplatit realitce jeden nájem jako provizi a obvykle další dva nájmy coby kauci. To pak celkově u bytu většího než garsonka znamená mít pohromadě i 60 tisíc korun.

„Zamýšleli jsme, že se přestěhujeme do většího. Když jsme ale viděli, co se děje, tak jsme zůstali. Je to přece jen pěkné místo. Máme dvě kočky, majiteli to nevadí,“ vylíčila Právu mladá lékařka Valerie, která s manželem bydlí čtyři roky v bytě 1+1 nedaleko Pražského hradu. Nájem činí 20 tisíc korun plus poplatky.