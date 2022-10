Tisícům obyvatel Břeclavi pětinásobně zdražilo teplo

„V tuto chvíli jsme nuceni zvýšit cenu tepla z 628 korun na 3030 korun za gigajoule. Není nám to příjemné, ale je to jediné řešení. Můžeme být rádi, že jsme lidem vůbec zajistili nějaký plyn,“ řekl jednatel společnosti Teplo Břeclav Martin Marták.

„Museli jsme to řešit doslova ze dne na den. Jediné, co se dalo, jsou dodávky za spotové ceny. A i to můžeme být rádi, že máme. Jenže nákupní cena je proti původní dvanáctinásobná,“ řekl Marták.

„Jediné, co je, že se teď můžeme modlit, aby vláda opravdu zastropovala ceny. Kdy to bude, nevíme. Pokud začne platit cenový strop od ledna, přinese to lidem úlevu, i tak to bude asi dvouapůlnásobek původní částky. Jenže toto jsou věci, které už jsou mimo naše možnosti,“ řekl Marták.