Školy topí méně, ale pod dvacet stupňů nejdou

„Odpovídá to našim dlouhodobým standardům,“ řekl Právu Martin Prokop, ředitel školy. „Topit více není ekonomické, ostatně děti třídy během hodiny vyhřejí na nějakých 22 až 23 stupňů. A topit méně není vhodné. Když si někdo představuje, že bude ve třídách osmnáct, tak mi onemocní učitelé a celé se to sesype jako domeček z karet. Doma se oblečete, ale tady to tak nefunguje, zvlášť když tady žáci sedí pětačtyřicet minut na zadku,“ dodal. Škola platí za topení zhruba milion korun ročně, tato sezona o moc jiná nebude, protože budova je připojená na centrální vytápění a v Plzni jeho zdražení zatím nehrozí.