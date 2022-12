Smutné Vánoce v Rusku, lidé se do sváteční nálady nutí

Na otázku, zda desetiměsíční konflikt na Ukrajině ovlivňuje její náladu, jedna oslovená žena odpověděla bez zaváhání: „Přímo. Ano. Je těžké být veselý, když si uvědomujete, že lidé tam venku prožívají tak hrozné časy,“ řekla při večerní návštěvě Gorkého parku žena, která se představila jako Marija. „Abych byla upřímná, vždy je naděje, že se věci zlepší. Ale zdá se, že lepší už to nebude,“ dodala se smutným úsměvem.

Další dotázaný v okolí, který se představil jako Ivan, se o konfliktu zmínil pouze nepřímo, ale řekl, že přeci jen bude slavit. „Svátky zůstávají svátky, a i když někteří naši soudruzi někde dělají věci, u kterých bych byl raději, kdyby je nedělali, pořád jsou to svátky pro děti a pro prarodiče. A tak by to mělo zůstat,“ řekl.