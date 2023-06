Zhoršíme provoz a naštveme lidi. Poslanci se neshodnou na rozvolnění pravidel pro kamiony

V Česku v současné době kamiony na dálnice a na silnice I. tříd nemohou v neděli a o svátcích od 13 do 22 hodin. Během letních prázdnin se zákaz rozšiřuje i na páteční odpoledne a sobotní dopoledne.

Blaha chce ale další výjimky. Tentokrát pro řidiče kamionů, kteří v době zákazu jízdy chtějí provést vykládku zboží na území České republiky, a následně pak bez nákladu dojet do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce. „Návrh směřuje ke zlepšení pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel,“ uvádí v pozměňovacím návrhu Blaha.

Norma prošla druhým čtením, hospodářský výbor pozměňovací návrh doporučil ke schválení. V červnu normu čeká závěrečné hlasování. Je ale možné, že pozměňovací návrh nakonec neprojde, protože poslanci se už obrací proti. Například poslanci ANO na výboru hlasovali pro změnu, při závěrečném hlasování ale souhlasit nebudou.

„Je to další z výjimek už tak složitého systému. Argumenty, proč se mi to nelíbí, jsou dva. V minulém volebním období jsme to tu poměrně dlouho řešili a tak, jak je to nastavené, je rozumný a správně vyvážený kompromis. Nevidím důvod, proč ho měnit,“ komentoval pro Novinky poslanec hnutí ANO a stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (ANO).

„A druhý důvod je, že sice ne dramaticky, ale v nějakých procentech se doprava zahustí. V neděli odpoledne se řidiči vrací z víkendů, a kamiony by jim mohly překážet. Naštveme tím poměrně velké množství řidičů, navíc bude více nebezpečný provoz,“ varoval.

Pět přítomných poslanců ANO na hospodářském výboru přitom hlasovalo pro. „Nic bych za tím nehledal. Jde jen o to, že jsme si detaily diskutovali podrobněji až po výboru,“ hájil své kolegy Kolovratník, který se hlasování neúčastnil.

Neshodne se ani koalice

Na rozvolnění pravidel pro kamiony se ale neshodnou ani zástupci vládní koalice. „Nevidím to jako dobré řešení. Ostatní státy mají regulaci přísnější, a my bychom ji naopak ještě změkčili? To mi nepřijde vhodné. Obávám se, že ve finále to může o něco více zhustit dopravu a více náklaďáků o víkendech nechci,“ kritizoval návrh pro Novinky poslanec a předseda podvýboru pro dopravu ve Sněmovně Ondřej Lochman (STAN).

„Nemyslím, že by opatření bylo tak drastické, že bychom nárůst kamionů všichni najednou hned pocítili. Ale nejsem pro to, aby to vůbec narůstalo. To nepotěší ani běžného člověka,“ podotkl.

Podle něj by to nepomohlo ani profesním řidičům. „Určitě je potřeba pracovat na tom, aby řidiči měli lepší podmínky a bylo jich více. Ale myslím, že tohle není způsob,“ zdůraznil.

S návrhem nesouhlasí ani lidovecký poslanec Antonín Tesařík. „Jakkoli je úmyslem pozměňovacího návrhu dokončit vykládku a umožnit návrat řidiče kamionu domů, převažuje u mne a řady kolegyň a kolegů KDU-ČSL veřejný zájem na bezpečnosti provozu, kdy právě v této době dní pracovního volna a klidu cestuje také řada lidí a rodin s malými dětmi, intenzity provozu se v určitých časech skokově mění,“ upozornil s tím, že se obává zneužívání rozvolnění. Pro návrh ruku nezvedne. Jeho stranický kolega Róbert Teleky přitom na výboru hlasoval pro.

S návrhem nesouhlasí ani Piráti. „Je to pro mě nová věc. My jsme s takovou změnou nesouhlasili,“ napsal redakci předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Zároveň se zákonodárci shodují, že o tom ještě chtějí mluvit s ministerstvem dopravy. Tomu se podle iDNES.cz ale návrh zamlouvá.

„Změna nezpůsobí kolony“

Naopak podpořit změny navrhované ODS by mohli zástupci vládní TOP 09. „Přijetí návrhu nepřinese zásadní navýšení počtu kamionů na našich silnicích,“ hájil ho pro Novinky poslanec Jiří Slavík (TOP 09).

„Já na silnicích nevidím jen kamion, ale za jeho volantem i řidiče, otce od rodiny. Změna se bude týkat jen případů, kdy musí strávit několik hodin či celý den na odstavném parkovišti, místo toho, aby pouze dokončil svou cestu, vyložil zboží a mohl dojet domů. Proto tento návrh podporuji,“ zdůraznil. Výjimka se zamlouvá i jeho stranickému kolegovi Miloši Novému.

I podle Blahy návrh směřuje ke zlepšení pracovních podmínek řidičů kamionů. „Změna se netýká tranzitních kamionů. Řádově se bavíme o nižších stovkách řidičů po celé republice, tedy zhruba o 1 promile všech řidičů kamionu,“ řekl Novinkám předkladatel návrhu.

Zároveň zdůraznil, že „není důvod se obávat, že by tato změna způsobila kolony“. „Nárůst kamionů na dálnicích během neděle bude nepatrný,“ myslí si.

„Naopak změna odlehčí dopravě na silnicích II. a III. třídy, obcím a přehlceným odpočívkám. Za významné z pohledu bezpečnosti považuji i to, že řidiči nebudou nuceni volit riskantní jízdu ve snaze stihnout včas dorazit do cíle své cesty, jak se to často děje dnes,“ je přesvědčený.

Některé kamiony mohou už v současné době jezdit bez ohledu na zákaz. Týká se to například přepravy živých zvířat, pohonných hmot či pokud přepravují zboží na nádraží či do přístavu. Výjimku má i přeprava zboží podléhajícímu rychlé zkáze.

