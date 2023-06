Poslanec chce rozvolnit nedělní zákaz jízdy pro kamiony

Již nyní mohou některé kamiony jezdit bez ohledu na zákaz. Týká se to například přepravy živých zvířat, pohonných hmot či pokud přepravují zboží na nádraží či do přístavu. Výjimku má i zboží podléhající rychlé zkáze.

Nově by podle poslance měla být součástí seznamu výjimek i situace, kdy by kamion mířil do místa vykládky v ČR, i situace, kdy by po vyložení nákladu zamířil řidič do svého bydliště, případně provozovny dopravce.