CK Sněmovna? Rozpočet na cesty poslanců letos kvůli úsporám klesl na 24,5 milionu

Jen v tomto týdnu přitom vyrazily sněmovní delegace hned do osmi různých zemí. Předsedkyně Sněmovny je v USA, zástupci zemědělského výboru jsou ve Vietnamu, rozpočtového výboru v Itálii, evropského výboru v Gruzii, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v Dánsku a mandátového a imunitního výboru v Portugalsku. V Bruselu se na meziparlamentní úrovní jedná o balíčku „Fit for 55“. Poslední zemí je Moldavsko, kde se koná Parlamentní zasedání Středoevropské iniciativy. Úhrnem je nyní na cestách 28 zákonodárců.

Místopředseda Sněmovny, a tedy i organizačního výboru, Karel Havlíček (ANO) Novinkám řekl, že schválení se odvíjí o programu a přínosu cesty. Sám je ale v posílání poslanců do zahraničí prý zdrženlivější a myslí si, že by se mělo šetřit.

„Vždy se o tom na organizačním výboru diskutuje. Já v tom jsem sem trochu střízlivější. Není možné ignorovat to, že musíme mít vztahy se zahraničím, na druhou stranu se na to spíš dívám pragmaticky, co má účel a jsem zdrženlivější v těch dálných cestách. Pokud je to někde po Evropě, kde je to vysloveně pracovní úroveň, tak tomu rozumím, ale cesty, které jsou mimokontinentální, tak osobně bych je dělal s velkou ostražitostí a spíš bych je minimalizoval,“ uvedl Havlíček.