Záběry spáleniště u Hřenska. Raší nový porost, na turisty je ještě brzy

S mluvčím parku Tomášem Salovem se Novinky podívaly přímo do míst, kde ještě nedávno bojovali hasiči s plameny.

„Prioritou je zprovoznit cestu z Hřenska na Mezní Louku a dál do Vysoké Lípy. Takže v současné době probíhá bezpečnostní kácení stromů podél silnice, která tato sídla spojuje,“ popsal v úterý Salov pokračující práce.

Stromy musejí jít podle mluvčího k zemi, protože jim prohořely kořenové systémy, jsou nestabilní a hrozí, že by mohly padat na lidi a vozidla.

Termín, kdy by mohlo být kácení nebezpečného porostu hotové, odhaduje správa parku nejpozději na 31. srpen, podle Salova by se to ale mohlo podařit i dříve.