Požářiště v Českém Švýcarsku stále ještě není bezpečné

Organizace práce dobrovolných hasičů, kteří si na pomoc v Českém Švýcarsku berou dovolenou, je podle mluvčího správy Tomáše Salova složitá a náročná. Pomáhají jim proto strážci parku. Do místa, kde vznikl nejrozsáhlejší požár v České republice, přijeli také strážci z ostatních tří národních parků v Česku a také například z polské strany Krkonoš.

Návštěvníci se do západní části národního parku nadále nedostanou. Do konce srpna platí opatření vydané ministerstvem životního prostředí, které omezuje vstup do některých míst v parku a zakazuje noční pohyb na území celé lokality.