„Vystavte vládě vysvědčení“. ANO zahájilo horkou fázi kampaně

„Ti, kteří jsou nespokojení, by neměli do komunálu a senátu volit žádné zástupce pětikoalice. Dejte jasně najevo vládě, která už podle mě měla dávno skončit, že ji nechcete tím, že dáte hlas jiným stranám a hnutím,“ dodal.

„Měníme heslo ‚Za Babiše bude líp‘, to všichni vědí, na to, co bychom my dělali, kdybychom byli ve vládě. Už dávno bychom se o občany postarali,“ uvedl Babiš, zatímco na karavanu zaparkovaném za jeho zády bylo heslo „Volte naše, ať je zase líp“.