Velké finále Babišových projevů: Orbán je maďarský Havel. Víte o tom? Nevíte

„Proč říkáte, že jsem dorazil do práce. Není moje práce tady sedět a slyšet, jak (Jakub) Michálek říká, že (Tomio) Okamura má vířivku. No, co si to dovolil, Okamura má vířivku. A Okamura říká, že co dělala Michálkova žena. To tady ani nebudu říkat. Co to je, to je moje práce, abych tady seděl? Moje práce je dělat pro lidi,“ míní Babiš, jemuž Michálek obratem na Twitteru připomněl jednací řád Sněmovny.