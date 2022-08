Babiše může v druhém kole potopit i syndrom Fica, říká politolog

Babiš nyní objíždí se svým obytným vozem republiku, údajně hlavně kvůli komunálním a senátním volbám. Konečné rozhodnutí, zda bude či nebude kandidovat na hlavu státu, má veřejnosti sdělit 28. října.

„Babiš by se pravděpodobně bez potíží dostal do druhého kola, ale ve druhém kole podle průzkumů prohraje. V souvislosti s jeho kandidaturou se navíc zmiňuje syndrom slovenského premiéra Roberta Fica (SMER - sociální demokracie), který kandidoval na prezidenta a prohrál s Andrejem Kiskou. Voliči chtěli Fica dál jako premiéra a nelíbila se jim představa, že bude v méně významné, spíše jen reprezentativní funkci,“ myslí si Mlejnek.

Agentura Median zveřejnila 18. srpna průzkum, podle kterého by Babiš sice uspěl v prvním kole prezidentských voleb, ve druhém by ho však porazil generál Petr Pavel. A to poměrně výrazně – Pavel by získal 59,5 procenta hlasů a Babiš 40,5 procenta.

To průzkumy voličských preferencí do Sněmovny jsou k Babišovi příznivější – podle zprávy STEM z 21. srpna by ANO vyhrálo se ziskem 31,1 procenta, druhá by byla ODS se ziskem 15,5 procenta.

Pro Babišovo ANO by tak podle politologů byly z hlediska volebního úspěchu nejlepší předčasné volby do Sněmovny. Jenže těch se kvůli dosavadní jednotě koaličních 108 poslanců zřejmě nedočká.

Prověří to 1. září, kdy bude Sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS), kterému podle průzkumu společnosti Morning Consult důvěřuje jen 22 procent Čechů.

„Myslím, že v ANO nejsou rozhodnutí, jak se k tomu postavit. Krize graduje a může hrát v Babišův prospěch,“ dodal Mlejnek.

Nicméně vládní strany Babišovi cestu neumetou. „Čím víc budou jejich preference klesat, tím spíš se budou zuby nehty držet většiny ve Sněmovně. Nebudou chtít jít do předčasných voleb, pokud bude zřejmé, že v nich utrží porážku,“ dodal Mlejnek.

Babišovi jde o moc

Podle Bureše se samotnému Babišovi do prezidentských voleb nechce. „Nejsem si jistý, jestli opravdu chce na tuto funkci kandidovat. Myslím si, že to vnímá tak, že reálná moc leží v úřadu předsedy vlády, nikoliv na Hradě. A podle mě jde Babišovi o skutečnou moc, tedy o to být předsedou vlády,“ řekl Bureš Novinkám.

Odrazovat jej může i riziko, že by druhé kolo prezidentských voleb nevyhrál. „Nevím, do jaké míry by ho do budoucna poškodilo, pokud by kandidoval na prezidenta a prohrál. Ztratil by auru toho, kdo vždy všechno vyhrál,“ dodal Bureš.

Na druhou stranu však svou roli v Babišově rozhodování zahraje i fakt, že voliči ANO s kandidaturou Babiše počítají.

„Pokud by tu kandidaturu odmítl, tak by mohla jeho popularita klesnout a mohlo by ho to poškodit. Pak by také záleželo, koho by ANO prosazovalo na tu funkci,“ dodal politolog.

Sněmovní volby nejdřív za tři roky

Sokol na rozdíl od svých kolegů politologů počítá s tím, že se Babiš do klání o Hrad pustí.

„Já si myslím, že Andrej Babiš zkusí prezidentské volby, protože se mi nezdá, že by byly v dohledu sněmovní volby. Máme dva scénáře vývoje, ale ani v jednom není moc důvodů, aby byly předčasné volby. Byla by to proto nejistá sázka vzdát se prezidentských voleb a čekat na sněmovní,“ řekl Novinkám.

„Považuji za nejpravděpodobnější variantu, že budou až za tři roky. Buď se bude současné koalici dařit, a pak nebudou předčasné volby nadějné, anebo se jí dařit nebude, a pak nebude mít zase koalice zájem na předčasných volbách,“ shrnul Sokol.

Průzkumům, které přisuzují ANO vítězství v předčasných sněmovních volbách, Sokol příliš nedůvěřuje. Řada z nich totiž operuje s kandidaturou stran samostatně, ačkoliv ODS, TOP 09 a lidovci kandidují dohromady jako SPOLU. „Myslím, že by výsledek byl vyrovnaný,“ poznamenal Sokol.

Opačně pak Sokol nahlíží na šance Babiše ve volbách prezidentských. Podle něj má bývalý premiér šanci vyhrát.

„ANO tím však ztratí tu nejvyšší kartu. Protože ANO bez Andreje Babiše bude mnohem slabší. Bude mu chybět nejvýraznější politická osobnost. Na příkladu Miloše Zemana si sice umíme vyjmenovat příklady, jak prezident zasahuje do celostátní politiky, ale potom přijdou volby a v nich prostě prezident kandidovat nebude,“ poznamenal Sokol.