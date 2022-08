Vykašlali se na lidi, tepou vládu opozice i odbory

Pokud by představený úsporný tarif byl koncipován tak, aby od drahých energií ulevil pouze skutečně potřebným, tedy chudým a lidem z nižších středních vrstev, a ne plošně všem, dávalo by to podle něj sociálně i ekonomicky daleko větší smysl.

V boji s inflací by vláda podle odborů měla použít zákon o cenách a začít regulovat marže. „Vypadá, že je to chaos, že to nemá směr a že vláda neví, na co cílí, a zda vůbec cílí na to hlavní, co tu situaci může rozmotávat,“ řekl Právu Středula.