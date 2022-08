Madeta je za červenec ve ztrátě, náklady na energie stouply o 100 procent

Náklady na energie vzrostly firmě meziročně až o 100 procent. Podle Teplého s rostoucími cenami elektřiny vláda zatím nedělá nic. „Hraje se o trh. Němci jsou výrazně levnější, protože mají nižší náklady na energie, a to přebytečné zboží budou posílat sem. Do té doby budou čerpat mléko i od nás na plné pecky,“ řekl Teplý.

Jihočeské máslo z Madety teď stojí v některých obchodech 66 korun. Teplý řekl, že cena nepřesáhne 70 korun. „Podržím to, do sedmdesáti korun, výš ne, protože bych to neprodal a připadá mi, že už by to byla sviňárna. Je otázka, co budou lidé kupovat. Myslím, že brzy přestanou nakupovat. Už teď se kupuje zhruba o šest až deset procent objemově méně,“ řekl Teplý.