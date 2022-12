Sražený vlk, jehož našli houbaři, má šanci na návrat do volné přírody

Pokud by to zdravotní stav zvířete umožnil, byl by to zřejmě první pokus vrátit tak vážně zraněného vlka do přírody, minimálně v Česku. Podle Viléma Babiče z bublavské záchranné stanice by to tak byl jakýsi pilotní pokus. Vlk by se musel vrátit do své původní smečky, která by jej musela znovu přijmout mezi sebe.