Úředníci zamítli zabíjení vlků na Frýdecko-Místecku

„Požadovali jsme odstřel nebezpečných zvířat. V lese nám vlci nevadí, ale oni neškodí v lesích, ale chodí až do obcí a chovají se hodně nestandardně,“ vysvětlil předseda Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) a starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).

Přiznal, že ho rozhodnutí úřadu zklamalo, považuje ho za jednostranné. Proto chce SOJ bojovat proti těm vlkům, co škodí, dál. „Oni nezabíjí ovce pro to, aby se nažrali, ale pro zábavu,“ upozornil s tím, že nesouhlasí ani s tvrzením ochranářů, že se v regionu pohybuje pouze pět vlků.

„Ochranáři taky tvrdí, že z trusu vlků vyplývá, že jen dvě procenta jejich stravy jsou chovaná zvířata. To je nesmysl, vždyť jen letos tu zabili stovku ovcí. Měl by to posoudit nezávislý odborník,“ míní.