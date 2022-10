Nalezený vlk z Karlovarska má rozsáhlejší zranění, než se čekalo

Nalezený vlk se v péči pražských veterinářů snaží postavit alespoň na přední nohy. A také dostal větší pokojíček na veterinární klinice. První operační zákrok by měl přijít na řadu už v pondělí.

„Už se naštěstí vlk trochu rozežral a veterináři jej připravují na operaci,“ uvedl Vladimír Tomáš Smolík ze záchranné stanice zvířat Drosera v Bublavě na Sokolovsku, která se o vlka postarala.

„Ten náraz zřejmě od auta byl na celé tělo, nebylo to jen do zadní nohy,“ pokračoval záchranář. „Až ho dají do kupy, tak bude následovat operace kyčle,“ uvedl Smolík, podle kterého má vlk zlomenou i druhou nohu, což prvotní ošetření neodhalilo. „Vypadá to ale dobře, protože máme každý den zprávy od veterinářů a každý den se to lepší,“ ujišťuje šéf záchranné stanice.

Do přírody se už zřejmě nevrátí, jeho smečka by ho zabila

Podle všeho vlk bude v péči veterinářů a následně rehabilitačních odborníků velmi dlouho, zřejmě na celé měsíce, takže nelze předpokládat jeho návrat do přírody po uzdravení.

„Kdyby se měl vracet do té samé smečky, kam patřil, tak ho smečka zřejmě zabije,“ vysvětloval Smolík. Znamená to podle něj, že vlk zůstane na základně záchranářské stanice Drosera v Bublavě.

„Samozřejmě budeme muset pro něj udělat nějaký větší výběh, ale to je hudba budoucnosti,“ podotkl šéf bublavských záchranářů, podle kterého v péči veterinářů bude vlk zhruba dva měsíce a další řádově týdny na rehabilitaci.

„Dostali jsme kontakty na lidi, kteří by nám v tomto případě udělali rehabilitaci zdarma, tak uvidíme,“ dodal.

Náklady na operace a veškerou péči se určitě zvednou oproti původně předpokládané operaci kyčle, která měla vyjít na zhruba 60 tisíc korun. Počet operací bude totiž vyšší.

„Máme ale transparentní účet, který není přímo na vlka, ale na pomoc záchranné stanici Drosera. Lidé posílají příspěvky, tak si myslím, že to snad nakonec dáme,“ komentoval šéf stanice, podle kterého ale ani ošetřující veterinář nedokázal nyní odhadnout konečné náklady na uzdravení autem sraženého vlka.

„Mohou nastat nějaké komplikace, takže jsme se dohodli, že to budeme řešit až někdy v průběhu léčby, že bychom poslali nějaké první platby podle skutečných průběžných nákladů. A pak se uvidí,“ doplnil Smolík.

Lidem není osud vlka lhostejný a posílají příspěvky na transparentní účet Drosery 6005200359/0800.

Někteří lidé na sociálních sítích ale píší, že by nejraději zraněného vlka usmrtili. „Je to živý tvor, ale máme také vzkazy, že jsme ho měli hned zabít, utratit, píchnout nožem, tak to já vůbec nečtu,“ komentoval představitel záchranářské stanice zvířat. „Kolega, co to sleduje, mi to naštěstí ani nepřeposílá, ale co vím, tak mnohem víc lidí nám fandí,“ doplnil Smolík.

„Jsme záchranná stanice zvířat, tak bychom se měli pokusit vlka zachránit. Kdyby veterinář řekl, že ho máme utratit, tak bychom na to asi samozřejmě kývli, protože to jsou odborníci,“ konstatoval Smolík.