Pro menšinovou radu nemáme podporu, zdůvodnil Zajíček rošádu s primátorem

„Myslíme si, že by to mohlo odblokovat situaci ve vyjednávání. To řešení je netradiční, na druhou stranu zákon připouští takovouto možnost,“ domnívá se Zajíček, podle něhož bude primátor svolávat jednání zastupitelstva i jednání rady. Strana totiž počítá s tím, že primátor nebude členem rady. Ta nebude zvolena a zůstane ta stávající, jejímž členem bude například i primátor Zdeněk Hřib.