Nacher: Jsme se Spolu ve shodě, oproti Pirátům a Praze sobě řešíme programové věci

Proč jste se rozhodli podpořit kandidáta Spolu Bohuslava Svobodu na primátora, ale netolerovat menšinovou radu?

Naše snaha o odblokování situace byla skutečně upřímná. Záměrně jsme chtěli - a jsem rád, že Spolu to vnímá stejně - obnažit to, že my řešíme pouze programové věci, oproti Pirátům a Praze sobě, kteří řeší čistě počty funkcí. Menšinová rada je tak netradiční institut, že jsme si řekli, že bychom měli mít stoprocentní podporu v cílech a hlavně cestách, jak těch cílů dosáhnout.

Kde jste se tedy neshodli? Stoprocentní shodu na cílech jsme měli, což je dobrý základ k možné budoucí koalici, ale na cestách jsme se lišili. Obecně šlo o téma dopravy v Praze včetně řízení Dopravního podniku, role Pražské plynárenské při energetické krizi a nedostatečných kapacit na středních školách. Na jednotlivých řešeních jsme měli shodu řekněme osmdesátiprocentní. Ale atypičnost tolerance menšinové rady paradoxně nese větší nároky na shody na programu. Kdyby shoda nebyla stoprocentní, budou oba subjekty v nejistotě: ten, co vládne, nemá jistotu, že bude mít hlasy k rozhodování, na druhé straně my jako opozice nebudeme mít jistotu, že vláda dodrží, k čemu se nám zavázala. Proto jsme si řekli, že tomu ještě dáme čas. Nezpochybňujeme, že vítěz voleb bude mít primátora, ale za takové situace bude lepší menšinovou radu nevytvářet.

Přestože jste se na toleranci menšinové rady nedomluvili, mám z vašich slov pocit, že většinové koalici Spolu + ANO je Praha přece jen blíž.

Kdybychom teď jednali o většinové koalici, tak program už máme podepsaný. Osmdesátiprocentní shoda by pro většinu stačila, ale nestačí pro atypickou, časově omezenou toleranci menšinové rady. Politicky to ale vnímám jako posun. Vyjednavači Spolu jasně řekli, že budou čas věnovat k sestavení koalice na vládním půdorysu, ale osloví i další subjekty mimo SPD, tedy i nás. Oceňuju, že jsme se tři dny společně věnovali obsahovým věcem, ne licitaci o funkcích. To má pro mě větší hodnotu, než kdybychom narychlo splichtili podporu menšinové radě.

Lídr Praha sobě Jan Čižinský váš postup zvolit primátora, a ne radu označil za zmatečný.

Většina zastupitelstva se nějak rozhodne, zvolí primátora, a pak bod přeruší do dalšího jednání zastupitelstva. V čem je zmatečnost? V zákoně není nikde napsáno, že se musí zvolit všichni členové rady najednou. Ano, má-li zaniknout dosavadní rada, musí být zvoleno všech jedenáct členů. Ale co kdyby vznikla nějaká nenadálá situace, kdy by se zvolilo třeba deset členů rady, a ne ten poslední? Pan Čižinský nám těžko může zabránit v tom, abychom většinově zvolili primátora.

Kdy tedy bude zvolena nová rada?

To si vůbec netroufám předvídat.