Praha kvůli heslu zakázala propalestinskou demonstraci

Pražský magistrát zakázal propalestinskou demonstraci, protože byla zaměřena na obhajobu protiizraelského hesla. Jde o heslo „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná).

Na propalestinské demonstraci v polovině listopadu organizátoři varovali před provoláváním hesla From the river to the sea… Video: Jiří Forman, Aktu.cz

Článek Na zrušení akce upozornil server Seznam Zprávy, podle kterého chtějí aktivisté na magistrát kvůli zákazu protestu podat žalobu. Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že provolávání tohoto hesla může být považováno za trestný čin. Magistrát v odůvodnění zrušení akce na úřední desce napsal, že toto heslo poukazuje na zničení Izraele. Demonstrace se měla konat v úterý 5. prosince před budovou ministerstva vnitra. V účelu shromáždění pořadatelé uvedli, že má podpořit zmíněné heslo „v jeho nenásilné původní podobě“. Podle magistrátu heslo „Od řeky k moři Palestina bude svobodná“ odkazuje na polohu Státu Izrael mezi řekou Jordán a Středozemním mořem a dlouhodobě je používáno organizacemi volajícími po zničení Izraele. Palestinský slogan „Od řeky až k moři“ může být trestný, upozornil nejvyšší žalobce „Význam hesla je vnímán nejen jako jednoznačný požadavek na konec židovské suverenity v regionu, ale jako úplný konec židovské etnické přítomnosti v regionu vůbec,“ píše se v odůvodnění zákazu akce. Heslo má podle města jednoznačnou vazbu na palestinské teroristické hnutí Hamás, které ve své chartě vyzývá právě k osvobození Palestiny „od řeky až po moře“. „Koncept a heslo ‚od řeky k moři‘ byl v historii, ale i v současnosti využíván ve spojení s jednoznačným požadavkem na zničení existence státu Izrael a odstranění části obyvatelstva z tohoto území, a to jakoukoliv, tedy i násilnou formou. V tomto významu má heslo tedy zjevně charakter volání po genocidě židovského národa, čemuž odpovídají také aktivity a prohlášení teroristické organizace Hamás,“ píše magistrát. Ozbrojenci Hamásu 7. října zaútočili na Izrael a podle izraelských úřadů zabili 1200 lidí a více než 200 dalších unesli. Izrael následně zahájil bombardování a pozemní útoky v palestinském Pásmu Gazy. Při izraelských útocích podle údajů palestinských úřadů, které však nelze nezávisle ověřit, zemřelo až 15 000 lidí. From the river to the sea Anglický slogan „From the river to the sea Palestine will be free“, tedy „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“, je rozšířenou verzí původní arabské rýmovačky „min an-nahr ilá l-bahr“, tedy „od řeky k moři“. Míněna je řeka Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Stát Izrael. Provolání, které Arabové používají od 60. let 20. století, naznačuje, že mezi Jordánem a Středozemním mořem má být pouze svobodná Palestina, nikoliv Izrael. Je proto vnímáno jako výzva k likvidaci celé země a jejích židovských obyvatel. Zároveň je v protikladu k variantě tzv. dvoustátního řešení Izraele a Palestiny vedle sebe, za kterou se staví Palestinská samospráva, nikoliv ale hnutí Hamás, jež usiluje o zničení židovského státu. Aktivisté popírají, že by zmíněné heslo v jejich podání údajně vyzývalo k násilí. Aktivista a právník Albert Kayed řekl serveru Seznam Zprávy, že toto heslo je démonizováno a „nemá jeden význam, který je genocidní“. Iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě chystá proti postupu Prahy žalobu ke správnímu soudu, řekl Kayed serveru. Vnitro v polovině listopadu sdělilo v tiskové zprávě, že se zástupci ministerstva, policistů, Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) a pražského magistrátu shodli, že používání hesla „Od řeky k moři Palestina bude svobodná“ může být za určitých okolností trestným činem. Podle NSZ z historického hlediska heslo připouští různé výklady, ne všechny spojené s nenávistí vůči Židům. Nicméně s ohledem na současný stav po útoku na Izrael vyvolává veřejné použití tohoto hesla podle NSZ důvodné podezření z podněcování nenávisti vůči židovskému národu. Heslo „From the river…“ může být trestné, vzkazuje ministerstvo. Demonstranti v Praze hned reagovali