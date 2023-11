Používání hesla „From the river to the sea“ může být trestným činem, vzkazuje ministerstvo

Používání hesla „From the river to the sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná) může být za určitých okolností považováno za trestný čin, uvedlo ve středu ministerstvo vnitra. Policisté se proto budou na demonstracích více zaměřovat na používání sloganu na transparentech či na jeho provolávání.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky From the river to the sea… Účastníci propalestinské demonstrace u budovy ministerstva zahraničí v Praze přišli s protiizraelskými hesly