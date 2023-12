Palestinský slogan „Od řeky až k moři“ může být trestný, upozornil nejvyšší žalobce

Slogan znějící například na propalestinských demonstracích „From the river to the sea, Palestine will be free“, tedy v překladu „Od řeky až k moři, Palestina bude svobodná“, může být za určitých okolností trestný. Plyne to ze stanoviska Nevyššího státního zastupitelství (NSZ).

Foto: Profimedia.cz Slogan From the river to the sea na propalestinské demonstraci v Londýně