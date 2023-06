Odvolání Michailidu z vedení Pirátů vyvolalo vášně

Slova o odmítnutí totalitních ideologií, jejich zlehčování a propagaci Michailidu nadzvedla „Naštěstí jsme hlasovali o něčem úplně jiném, protože já totalitní ideologie nepropaguju ani nezlehčuju, a většina členů to ví,“ kontrovala.

Na její adresu si přisadil i pražský první náměstek primátora Zdeněk Hřib. „Vnímám to jako odmítnutí zbytečných debat o pravo-levém dělení, které je přežitkem. Jak jinak si vysvětlit, že ‚pravice‘ u nás zvyšuje daně, chce znárodnit ČEZ a naopak Piráti hájí práva živnostníků? Definují nás činy,“ napsal.

Na to Michailidu opáčila: „Ták, tady kolegyně Komrsková (od minule si prý vykáme) již naznačila, co se stalo. Já pouze doplním podrobnosti: 47 procent proti, 53 procent pro.“

Zastání se dočkala u bývalých členů republikového výboru, například u někdejšího šéfa jeho jednatelů Dalibora Záhory. „Čekal jsem to horší, takže asi: Odpor žije, boj pokračuje!“ napsal.

A zastal se jí i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). „Doufal jsem, že se to nestane. Znám tvoje osobní přesvědčení a věřím, že zcela upřímně myslíš to, že je tvůj pohled zcela demokratický a idealistický. Přijde mi podivné řadit tě mezi anarchokomunisty nebo stalinisty. To paní Komrsková dává ránu pod pás,“ uvedl na sítích. Věří, že s Michailidu budou dál spolupracovat na tématech v oblasti závislostí.