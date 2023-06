Bartoš chce odstřihnout dezinformační weby od příjmů z reklamy

Zadavatelé reklamy, pro které je internet v současnosti klíčovým prostředím k šíření sdělení, by si podle metodiky mohli určit pravidla, kde se jejich reklama může zobrazovat. S výběrem by měly pomoci projekty, které popisují dezinformační scénu či hodnotí kvalitu novinářské práce a dodržování etických standardů, jako jsou například projekt MediaRating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, výstupy spolku Nelež či projekty na měření návštěvnosti NetMonitor, MediaProjekt či RadioProjekt.

„Weby se tváří jako „zpravodajské“, přesto nevíte, kdo ty články píše, kdo sedí v redakci, s jakými zdroji pracují a ani kdo to všechno vlastně platí. Proč? Protože ty texty často naplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy nebo předsudečné nenávisti a autoři se skrývají pod anonymitou, aby na ně nemohl zákon. To nebudeme tolerovat. Chcete-li peníze z reklamy z veřejných zdrojů, hrajte podle pravidel jako všichni ostatní. Nejsou složitá. Buďte transparentní, uvádějte zdroje, autory a neporušujte zákon. To není tak těžké, ne?“ napsal následně na svůj Facebook ministr a šéf Pirátů.