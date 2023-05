Piráti mají přetlak na pozici lídra kandidátky do eurovoleb

Před pěti lety vedl Piráty do eurovoleb Kolaja, který by si to příští rok rád zopakoval. „Plánuji obhajovat pozici lídra kandidátky,“ potvrdil už v dubnu Novinkám.

Místo ale nemá jisté, pirátskou „jedničkou“ chce být i jeho kolega Peksa. „V pondělí jsem ohlásil kandidaturu na všechna místa kandidátky. Mám nominaci skupiny členů a půjdu s tím do primárních voleb,“ řekl redakci.

O místo se chce poprat také poslední ze tří současných pirátských europoslanců. „Když jsem se v roce 2019 ucházela o pozici na kandidátce, necítila jsem na pozici lídryně dostatek zkušeností. V květnu 2024 za mnou budou stát již pětileté, a to velmi intenzivní zkušenosti. Nevidím proto jediný důvod pro výmluvy - a jsem připravená od pirátské členské základny obdržet zpětnou vazbu na tyto zkušenosti,“ napsala Gregorová Novinkám.

„Já o žádné dohodě nevím.“ STAN a Piráti se přetahují, kdo nominuje eurokomisaře Domácí

Do boje o čelo kandidátky se zapojili už čtyři členové, mezi nimi je i Ferjenčík. Toho na stranickém fóru původně navrhl ministr zahraničí Jan Lipavský.

„Navrhuji Mikuláše Ferjenčíka jako lídra (a na každou další pozici) do primárek k volbám do Evropského parlamentu. Mikuláše považuji za jednoho z nejtalentovanějších pirátských politiků, ale díky kroužkování nemůže pracovat jako poslanec. Za mě jednoznačně Mikuláš do politiky patří, a to i do evropské,“ uvedl Lipavský.

V anketě u příspěvku mu z 288 hlasujících vyjádřilo podporu 41 procent členů. Proti je 53 procent, pět procent se zdrželo.

„Po pečlivé úvaze včetně ankety, ve které mou kandidaturu podpořilo přes 2600 lidí, nominaci přijímám,“ reagoval na to Ferjenčík. Následně uvedl, že bude kandidovat na lídra, případně i na další pozice.

Jeho kandidaturu na fóru Pirátů podpořil například i bývalý primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Primárky mají na podzim

„Jsme strana demokratická, která má do všech voleb standardní stranické primárky. Je přirozené, že lidé vyjadřují podporu svým favoritům,“ komentoval to v úterý na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny ministr pro místní rozvoj a šéf strany Ivan Bartoš.

Stranické primárky, kdy si rozdělí místa na kandidátní listině, budou mít podle Bartoše v září nebo v říjnu. Je tak možné, že o mandát v čele vyjádří zájem ještě někdo další.

O lídrech do eurovoleb mluví už i další strany. Lidovci si před týdnem do čela kandidátky zvolili europoslance Tomáše Zdechovského, u ODS se mluví o Alexandru Vondrovi. Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) ale zatím neví, zda půjde do voleb společně. U hnutí ANO se v souvislosti s lídryní kandidátky mluví o místopředsedkyni Sněmovny Kláře Dostálové.