Odpadlík z ANO Vondrák: Koalice Spolu má můj hlas navíc

Připojíte se k ústavní stížnosti, kterou ANO podává na zmírnění valorizací penzí?

Ne. Politiku můžete vnímat jako střet více směrů, anebo se můžete dívat na politiku jako vizi do budoucna, co chcete dělat. Této druhé role se snažím držet od mého vstupu do politiky, a ne vždy jsem hlasoval ve shodě s klubem ANO.

Se kterými poslanci teď nejvíc komunikujete?

Se všemi. Bavím se s kolegy z ANO, nejsem izolovaný. Někteří mí kolegové z jiných stran jsou i z mé krajské rady.

Jak hodnotíte vývoj ve vaší rodné Ostravě, kde se přeskupila koalice? Primátorem je místo Zdeňka Macury, který stejně jako vy odešel z ANO, Jan Dohnal z ODS.

Klub ANO se rozdělil, takže bylo nezbytné koalici přeformátovat. Jsem rád, že mí zastupitelé, se kterými pracuji už sedmým rokem, nevidí potřeby tyto věci řešit.

Často se stává, že se objeví někdo, kdo má ambice vyšší, než jsou jeho kompetence, a proto došlo k takovému rozkladu.

Bude Jan Dohnal dobrým primátorem?

To se samozřejmě ukáže. S Hanou Tichánkovou (nová náměstkyně pro strategický rozvoj za ANO) mám spíš špatné zkušenosti, takže toto beru jako pozitivní.

Macurovo nové hnutí Jde to! je v opozici. Bylo by podle vás lepší, kdyby bylo součástí koalice?

Takové řešení jsem samozřejmě preferoval, ale do hry vstoupila řada dalších věcí. Přiznám se, že jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to dopadne. Snažím se teď spíš soustředit na odbornou stránku věci než na tu politickou.

Šéfka klubu ANO Alena Schillerová nedávno řekla, že bude chtít vaše odvolání z čela školského výboru. Jak se k tomu stavíte?

Já o tom slyším pouze z médií. Mně paní Schillerová do očí nic takového neřekla. Vnímám to tak, že je to možná jen její přání. Já jsem neakceptoval funkci šéfa školského výboru proto, že jsem z hnutí ANO. Bral jsem to z pozice odborníka, který se v této oblasti pohybuje celý život. Ve školství se vyznám, to je pro mě podstatné. Velkou výhodu mám v tom, že jsem byl nejen rektorem vysoké školy a děkanem, ale v rámci pozice hejtmana se už sedm let starám o střední a základní školy.

Chápu, pravda ale je, že křesla předsedů výborů se ve Sněmovně rozdělují podle stranického klíče. Neměl by tento post opravdu náležet hnutí ANO, z nějž jste odešel?

Pak by mělo být řečeno, že je tu jeden nezařazený poslanec, který má také právo někde vystupovat. Kdyby zde vznikl nový subjekt, taky by se ucházel o nějakou pozici. Úplně nepřirozené to pro mě není. Dle mého názoru je klíčové, aby školství nebylo zatíženo politickými střety. Obzvlášť v situaci, v níž se nyní nacházíme.

Nebojíte se toho, že váš post ANO s koalicí nějak vyhandluje? Zevnitř koalice už takové náznaky jsou.

Stát se může všechno, v politice jsem si zvykl na ledacos. Nepřekvapilo by mě to. V daný okamžik ale nemám pocit, že bych vedení výboru kompeten­čně nezvládal. Pokud se politické strany takto dohodnou, tak se dohodnou a předsedou školského výboru bude někdo jiný. Neberu to nijak fatálně, na druhou stranu je to práce, která mě baví, a myslím si, že na rozdíl od jednání Sněmovny má nějaký smysl a nějaký cíl.

Alena Schillerová se vyjádřila, že kdybyste byl chlap, sám byste rezignoval.

Kdyby byla paní Schillerová chlap, řekla by mi to do očí.

Spekulovalo by se, že byste vstoupil do poslaneckého klubu ODS. Mají tyto úvahy nějaký vývoj?

Já si nyní užívám pozice nezařazeného poslance. Otevírá mi to možnosti prezentovat svůj názor. U ostatních poslanců existuje věčný konflikt mezi vlastním názorem a loajalitou ke svému stranickému klubu. Mně to takhle vyhovuje, můžu říkat věci, které nemusí být v zájmu té či oné strany.

Co kdybyste ale chtěl v budoucnu za nějakou politickou stranu kandidovat?

Nikdy neříkej nikdy, ale toto neplánuji.

Krajské volby jsou už příští rok, skutečně nepomýšlíte na to, že byste znovu kandidoval na hejtmana?

To by znamenalo, jestli by někdo respektoval, že bych byl nestraníkem na kandidátce. Zatím je to předčasné, do krajských voleb zbývá rok a půl. Teď je přede mnou úkolů víc, než bych chtěl.

Skutečně jste se ani nesešel s předsedou klubu ODS Markem Bendou a nejednali jste o vašem vstupu do klubu?

My jsme se jen domluvili, že jako pravicově orientovaný člověk budu podporovat ta rozhodnutí, která se budou shodovat s mým přesvědčením. Z tohoto pohledu se dá říct, že koalice Spolu má jeden hlas navíc.

Včetně některých ekonomických reforem, které byste jako člen klubu ANO zřejmě býval nepodpořil?

Přiznám se, že věcí, ve kterých se shoduji s mým bývalým klubem ANO, je v poslední době strašně málo, téměř minimum.