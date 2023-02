Schillerová: Kdybych byla submisivní loutka, Babiš by si mě nevážil

Paní předsedkyně, po sítích teď běhá záběr vás ve spacáku. Jak dlouhý projev chystáte?

Dlouhý. A ještě si ho budu dopilovávat (rozhovor se konal v pondělí – pozn. red.). Myslím ale, i když to nikdy neodhadnu, že bude na několik hodin.

Většinu věcí, co zítra a další dny řeknete, už jsme ale asi i tak někdy slyšeli. Nebylo už dost obstrukcí z vaší strany? Namátkou jste blokovali platby za státní pojištěnce, stavební zákon, zrušení EET, chystáte korespondenční volbu…

Povinnost se domluvit má ten, kdo vládne. Připomenu, že pětikoalice nám brutálně obstruovala novelu zákona o EET 270 dní, obstruovali zákon o České televizi…

A to jste tehdy kritizovali a teď se chováte stejně. To je trochu dvojí metr…

Samozřejmě. Opozice a vládní koalice jsou oponenti.

Plánujete obstruovat i další zákony?

Vůbec ne, radost z toho nemáme. Kdyby s námi pětikoalice mluvila, tak to nebudeme dělat.

Říkáte, že s vámi vláda nekomunikuje, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se s vámi měl ale spojit poté, co to vláda schválila. Tak s vámi asi komunikují…

Správně jste řekla, že až potom, co to předběžně schválili. V pátek předtím, než to vláda per rollam schválila, mi volal pan Jurečka. Ptal se mě, jestli bych vetovala zkrácení lhůt. Takže jsem řekla, že ano, což komentoval slovy, že v tom případě vládě nezbývá nic jiného než to schvalovat ve stavu legislativní nouze.

Ale to ne, to není argument. Zákonné podmínky nejsou naplněny, i pan ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připustil, že pro to finance najde (vláda argumentuje hrozbou značných hospodářských škod, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nicméně uvedl, že najde peníze i bez novely rozpočtu – pozn. red.). Vláda díky inflaci vybírá nehorázné peníze a teď sáhne na ty nejslabší.

Ekonomka Eva Zamrazilová pro nižší valorizaci argumentovala tím, že na to nejsou peníze a že důchodci jsou jediní, kterých se inflační vlna nedotkla, protože jim je plně kompenzovaná pravidelně mimořádnou valorizací. Takže vlastně jsou jediní, kdo se neuskromnili.

To vůbec ani nevyslovujte. Určitě máte také nějakou babičku či dědečka. Uvědomme si, že důchodci jsou lidé, kteří celý život pracovali a přispívali do sociálního pojištění. Podíleli se na tom, jak se dneska máme, vychovali vaše rodiče a další poplatníky. Dneska čerpají důchod a jsou na něho odkázaní. Vláda selhala s tím, aby pomáhala lidem v obrovské inflaci.

Paní předsedkyně, vaše vláda ANO a ČSSD důchodcům přidala nad rámec valorizace, dostali i příspěvek pět tisíc korun. Není teď v krizi namístě to, co říká pan Jurečka, tedy mezigenerační solidarita?

KDU-ČSL už neexistuje, dnes spluli s ODS. Tvářili se, že bijí za důchodce, teď se ukazuje, že nebijí. My jsme zvyšovali důchody, máte pravdu, doháněli jsme ale dluhy z vlád ODS.

A nestačilo to tedy? Neměli by se také podílet na vysokých schodcích?

Podíleli se celý život a teď jsou brutálně sužováni inflací. A co mají dělat, nemohou chodit do práce.

Ale i po nižší valorizaci se bude důchod pohybovat kolem 50 procent průměrné mzdy. A průměrně bude přes 20 tisíc korun. Což je zatím nejvíce, co kdy bylo.

Většina lidí, které znám, nemají průměrný důchod. To je relativní číslo. A 50 procent? To je také hraní si s čísly. Samozřejmě že za naší vlády důchody k těmto číslům nedosahovaly, před covidem vystřelily mzdy. Takže to důchody nestíhaly. Nyní máme dokonce pokles reálné mzdy.

A z čeho to chcete tedy celkově platit, když nechcete důchody snižovat ani v rámci této mimořádné valorizace? Jen letos vyjdou stát na necelých 600 miliard korun, což je zhruba třetina všech výdajů.

(Přikyvuje.) Vláda vybere stovky miliard korun díky inflaci v následujících letech. A kdybych byla zlá, tak bych vám řekla, kde má ODS plán konsolidace, se kterým šla do voleb. Slibovali nám 70 miliard na výdajové straně a teď už mluví i o příjmové. A pořád tady máme čistou nulu. To, co dělá vláda, je, že vypouští balónky jako zrušení kolkovného nebo hazard – to mě málem trefil šlak.

S většinou návrhů – jak říkáte balónků – tedy asi nebudete souhlasit?

S většinou tak, jak jsou podávány… Ale pan ministr říkal, že ještě to není dojednáno v rámci pětikoalice. Tak proč to uniká? Ta komunikace je otřesná.

Co odchod do důchodu v 68 letech?

Zase je to balón. Ministr práce (Jurečka) – a já bych řekla, že je na to kadet – vypustí balónek, že to bude prosazovat. Ale nikdo neví, koho se to bude týkat.

Nezaslouží si vláda od vás pochvalu, že aspoň načíná téma důchodové reformy? Vy jste to měli v programovém prohlášení a nic jste nepředstavili…

Ano, za třicet let to žádná vláda nezvládla, ani naše, nebudu se vymlouvat. Bylo to kvůli covidu a tomu, že pracovní skupina pro spravedlivé důchody nikam nevedla. Ale současné balónky, které se dostaly na veřejnost, nejsou důchodová reforma, to jsou parametrické změny.

Není to o tom, že bychom se přibližovali politice SPD. Je pro nás nepřijatelné, že bychom nebyli v Evropské unii nebo NATO. Budeme jim vysvětlovat naši politiku, tedy že je i pro voliče SPD dostačující.

Předsednictvo ANO se před nějakým časem usneslo, že hlavními tvářemi budete vy a pan Karel Havlíček, abyste zvýšili koaliční potenciál. Myslíte, že se vám to povede?

Uvidíme, koalice se uzavírají po volbách. To je za dlouho, tedy pokud se pětikoalice udrží. Já jsem šéfka poslaneckého klubu, Karel Havlíček je také výrazná osobnost. Doplňujeme se, spolupracujeme a není to nic nového, jenom se to řeklo nahlas.

Chcete přesvědčit méně extremistické voliče SPD. Neodradíte tím vaše stávající voliče?

To si nemyslím. Není to o tom, že bychom se přibližovali politice SPD. Je pro nás nepřijatelné, že bychom nebyli v Evropské unii nebo NATO. Budeme jim vysvětlovat naši politiku, tedy že je i pro voliče SPD dostačující.

Nesoutěžíte s panem Havlíčkem o to, kdo povede ANO?

Ne, a nikdy nebudeme. Oči si kvůli tomu určitě nevyškrábeme.

Není zvláštní, že chodíte na schůzky například s panem prezidentem ve dvou? Před tím tuto roli zastával jen pan Babiš.

Proč? Já řídím poslanecký klub, pan Havlíček zase stínovou vládu. Doplňujeme se a je to dobře.

A pana Babiše vytáhnete zase před volbami?

To uvidíme, jak bude chtít on. Jsem ráda, že zůstal v čele hnutí i jako poslanec. Fanoušci ho zbožňují.

Podle Iva Vondráka jste jenom prodlouženou myšlenkou pana Babiše, jak řekl v rozhovoru pro Novinky. Je to tak?

Pan Vondrák více mluví, než přemýšlí. Rozhodně jsem člověk, který uvažuje svojí hlavou. Mnohdy mám jiný názor, diskutujeme, a i se pohádáme. Není zase tak málo případů, kdy (Babiš) dá na můj názor.

Takže si i někdy bouchnete do stolu?

Takhle to neděláme. Ale velmi jasně si dokážu říct svůj názor a on to navíc vyžaduje. Neměla bych u něho žádný respekt, kdybych byla prodlouženou rukou nebo submisivní loutkou. On by toto nesnesl a absolutně by si mě nevážil.

Vondrák odešel z hnutí ANO stejně jako další kritik ANO a pana Babiše ostravský primátor Tomáš Macura. Ulevilo se vám?

Ale ne. Jsou to dva členové, kteří se nějak rozhodli. Já to respektuji a nijak se v tom nepitvám.

Měl by skončit pan Vondrák v čele Moravskoslezského kraje, stejně jako pan Macura v roli primátora?

On i pan Macura by měli odejít ze všech funkcí, které získali v dresu ANO. Kandidovali za nás, s naší podporou. Bylo by to férové.

