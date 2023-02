Vondrák: ANO mě lynčovalo

Vaši teď už bývalí kolegové z klubu ANO říkají, že jste práskl dveřmi. Je to pravda?

Svým způsobem ano. Nejsem člověk, který by toleroval lynč.

Kdo vás lynčoval?

Celá řada poslanců. Některá slova, která používali, byla opravdu nevhodná, tak jsem řekl, že mi to za to nestojí.

Jaká slova?

Nechci říkat, co padlo na jednání poslaneckého klubu.

Už v dřívějším rozhovoru jste řekl, že v ANO jste buď sluha, nebo nepřítel. Takže jste se stal nepřítelem?

Víte, nezaznělo to jen ode mě. Už v době, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, vyšla kniha, kterou napsal (bývalý náměstek) Ondřej Závodský. Jmenovala se Oligarchové, sluhové a nepřátelé. A moje zkušenost došla k tomu samému závěru. Stal jsem se nepřítelem, o tom není sporu.

Nikdo vás ale k rezignaci nevyzýval?

Nevyzýval, ale nejsem úplně hloupý, abych nepoznal, že to k tomu směřuje. Když jsem viděl, že se mnou nikdo nechce diskutovat a hledá se jen cesta k tomu, aby se hlasovalo o mém vyloučení z klubu, řekl jsem si, že mi to za to nestojí. Takže jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl.

Zůstanete nezařazeným poslancem, nebo přestoupíte do jiného klubu? Už padlo, že byste mohl zamířit k ODS.

Netajím se tím, že jsem středopravicový politik. Tohoto označení se nechci zříkat, v dnešní době to společnost potřebuje. Vím, že se říká, že mám přejít k ODS. Ještě víc než středopravicový jsem politik racionální. Uvidím, co se bude dít. Budu hlasovat podle svého vědomí a svědomí, je to v poslaneckém slibu, a to hodlám naplnit. Inklinuji k tomu, že nelze sázet na populistickou politiku a všem dávat to, co chtějí.

Znamená to, že podpoříte některé návrhy vládní koalice, se kterými má ANO problém? Například zpomalení valorizace penzí?

Je to komplikovaná věc, ale domnívám se, že má své racio, jen by to chtělo lépe odkomunikovat. Sám jsem důchodce a vím, že lidé jsou ochotni v daný okamžik se uskrovnit, abychom měli v budoucnu prostředky na řešení krize. Ale je to potřeba lidem správně vysvětlit.

Nedokážu teď říct, zda budu pro, nebo proti. Rád bych, aby se dospělo k serióznímu řešení, které bude systémové. Jsme v bezprecedentní situaci, inflace je dvouciferná a je potřeba s tím nějak nakládat.

Byl byste i pro zvyšování věku odchodu do důchodu?

Nejsem si jistý tím, jestli zvyšování této hranice na 68 let má racionální podporu. Vnímám to i na sobě. 68 let už je docela dost. Myslím, že by to chtělo odbornou diskusi spíš než politickou.

Nedávno jste řekl, že takových, jako jste vy, je v ANO víc. Myslíte si, že budou následovat odchody i dalších poslanců?

Chtěl bych říct, že jsem k tomu nikoho nevyzýval, ale myslím si, že řada poslanců si to teď musí přebrat a rozhodnout se. V mém okolí jsou lidé, kteří to vnímají podobně jako já, to vím. Ale nechci nikoho přesvědčovat. Je to na rozhodnutí každého z nich.

Vystoupíte také z hnutí ANO?

V pátek zasedne předsednictvo kraje, kde mám spoustu kolegů a přátel. Čekám, jak se rozhodnou. Pokud se mě rozhodnou podpořit, má smysl zůstat. Pokud ne, budu zřejmě reagovat podobně jako Tomáš Macura (i ostravský primátor z hnutí vystoupil - pozn. red.). Reakce předsednictva je pro mě milník, jak se rozhodnout.